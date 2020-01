V čast Kobeja Bryanta spremenili sistem točkovanja za All-Star

Organizatorji dogodka in vodilni možje pa so po tragični nesreči, v kateri je umrl nekdanji prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov, spoznali še priložnost, kako se dodatno pokloniti legendarnemu Kobeju Bryantu .

Že dolgo so načrtovali, da bi spremenili pravila in tako ugodili najboljšim igralcem v želji po bolj razburljivih in tekmovalnih obračunih.

V čast legendarnega Kobeja Bryanta so spremenili pravila za tekmo vseh zvezd v ligi NBA.

To pomeni, če bo rezultat po treh delih košarkarskega dvoboja denimo 120-115, bo zmagovalec tekme All-Star ekipa, ki bo prva dosegla 144 točk. Zmagovalec bo prejel še dodatnih 200.000 dolarjev za donacijo po lastni izbiri, torej skupno maksimalno 500.000 dolarjev. Če ena od ekip ne bo dobila niti ene četrtine, bo na koncu vseeno prejela 100.000 dolarjev za dobrodelne namene.

Poleg košarkarjev prve peterke so zdaj znana tudi imena rezervistov. Na vzhodu so trenerji izbrali Bama Adebaya, Jimmyja Butlerja (oba Miami), Kyla Lowryja (Toronto), Khrisa Middletona (Milwaukee), Domantasa Sabonisa (Indiana), Bena Simmonsa (Philadelphia) in Jaysona Tatuma (Boston).

Na zahodu pa so trenerji izbrali Donovana Mitchella, Rudyja Goberta (oba Utah), Brandona Ingrama (New Orleans), Nikolo Jokića (Denver), Damiana Lillarda(Portland), Chrisa Paula (Oklahoma) in Russella Westbrooka (Houston).

V prvih peterkah bodo poleg obeh kapetanov in Luke Dončića zaigrali še Anthony Davis (LA Lakers), James Harden (Houston), Kawhi Leonard (LA Clippers) ter Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker(Boston) in Trae Young (Atlanta).