'V čast mi je, da sem bil del tako velikega dogodka v spomin na Dražena'

Na memorialni tekmi v spomin na legendarnega Dražena Petrovića so lahko le v vlogi gledalcev prisostvovali tudi košarkarski zvezdniki iz območja nekdanje skupne države. Glavni razlog za prepoved igranja tiči v inovativni stekleni igralni površini, ki omogoča atraktivne oblike oglaševanja in številne vizualne učinke. Vseeno pa še nima statusa igrišča, ki bi ga priznavalo vodstvo lige NBA. Posledično košarkarji iz te lige nimajo dovoljenja za igranje na tovrstnih podlagah.

Spektakel pred razprodano Areno, ki sprejme 16.500 gledalcev, se je začel s kratkim filmom o Draženu Petroviću in njegovi športni poti, ki se je začela v rodnem Šibeniku, nadaljevala preko Cibone, madridskega Reala, Portlanda in New Jerseyja. Neizogibni so bili tudi trenutki z olimpijskih iger v Barceloni leta 1992, ko je Hrvaška igrala v finalu in izgubila proti ameriškemu sanjskemu moštvu.

"Dražen bi z veseljem igral v takšnem čudovitem vzdušju," je dejal Aleksandar Petrović, nato pa so na sredino parketa prišli dva hrvaška zvezdnika lige NBA Bojan Bogdanović in Dario Šarić ter velika svetovna zvezda - slovenski košarkaski virtuoz Luka Dončić -, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. "O Draženu sem veliko slišal, od ljudi, ki so igrali z njim, in res mi je v čast, da sem tukaj," je ob tem povedal slovenski zvezdnik Dončić.