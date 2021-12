V Cedevito Olimpijo prihaja branilec Yogi Ferrell

Yogi Ferrell je pred tem skoraj vso svojo kariero preživeli v Ligi NBA in v Razvojni ligi NBA. Med drugim je bil Ferrell leta 2017 izbran tudi v drugo najboljšo peterko novincev v najmočnejši ligi na svetu. Ferrell bo zamenjava za Marcusa Keena, ki je sredi novembra zapustil ljubljanski klub. V Evropskem pokalu je Keene zaigral na vseh štirih tekmah, v povprečno 15 minutah, ki jih je preživel na parketu, pa je v povprečju dosegal devet točk in 1,8 asistence na tekmo. V regionalni ligi ABA je igral na sedmih tekmah, v 21,7 minute na tekmo je povprečno dosegal 13,1 točke in 4,0 asistence.

V zadnjem obdobju je glede kadrovanja pri Cedeviti Olimpiji kar pestro: pred kratkim je klub okrepil Alen Omić, v torek pa se je s klubom sporazumno razšel center Žiga Dimec.

Ferrell leta 2016 ni bil izbran na naboru Lige NBA, istega leta pa je nato najprej podpisal pogodbo z Brooklyn Netsi, v dresu katerih je odigral tudi poletno ligo. Konec oktobra so Netsi pogodbo z njim prekinili, novembra pa je podpisal pogodbo z njihovo razvojno ekipo, Long Island Nets. Ferrell je v začetku sezone 2016/17 krožil med obema moštvoma, nato pa se je v začetku leta 2017 pridružil Dallas Mavericksom. Na 36 tekmah, od katerih jih je 29 začel v prvi peterki moštva iz Teksasa, je v povprečju dosegal 11,3 točke in 4,3 asistence na tekmo. Naslednjo sezono je znova preživel v Dallasu, beležil je 10,2 točke in 2,5 asistence, zaigral pa je na vseh 82 tekmah.

Sledila je selitev k Sacramento Kingsom, svojo zadnjo sezono v Ligi NBA pa je preživel pri Cleveland Cavaliersih in Los Angeles Clippersih. Za Clipperse je v sezoni 2020/21 na osmih tekmah v povprečju dosegal 4,6 točke, 2,1 asistence in 1,5 skoka na tekmo, v končnici pa je zaigral na devetih tekmah, na parketu preživel 1,7 minute ter dosegal 0,4 točke in 0,3 asistence na tekmo, so v sporočilu za javnost zapisali pri Cedeviti Olimpiji.

V dresu grškega Panathanaikosa je Yogi Ferrell v tej evroligaški sezoni zaigral na petih tekmah. V malo manj kot osmih minutah igre je dosegal 1,6 točke, 1,8 asistence in 1,0 skoka na tekmo.