V Celju ob 30-letnici kluba številne igralke dobile svoje mesto v hramu slavnih

Med njimi so nekdanje in sedanje slovenske reprezentantke, kot so Teja Oblak, Daliborka Jokić, Eva Lisec, Maja Erkič in Nika Barič. Slednja uvrstitev v hram slavnih vidi predvsem kot vzpodbudo za številne mlade igralke. "Lepo je, da stene krasijo slike igralk, ki so zaznamovale zgodovino celjske ženske košarke. Mislim, da lahko to mlajše igralke zelo motivira ob želji, da si tudi same želijo igrati na zelo visoki ravni," je dejala Baričeva.

Izmed tujih igralk velja izpostaviti Hrvatico Ivano Dojkić, ki je letos z ekipo New York Liberty osvojila naslov lige WNBA. Zbrane so nagovorili tudi ugledni gostje, med katerimi so izstopali predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac, celjski župan Matija Kovač, članica uprave Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič in predsednik kluba Borut Kop.