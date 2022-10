V Celju odprli novi igrišči v sodelovanju z NBA klubom: Mavs in Dončić

Celjska občina je za celjskim dijaškim domom odprla košarkarsko igrišče v barvah severnoameriškega NBA moštva Dallas Mavericks, za katerega igra slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. To igrišče so poimenovali Mavs, drugo igrišče z imenom Dončić pa so odprli popoldne za bencinsko črpalko na Mariborski cesti v Celju.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right Kot je ob odprtju igrišča povedal celjski župan Bojan Šrot, je igrišče za dijaškim domom nekaj posebnega. Na njegovi sredini je namreč logotip košarkarskega kluba Dallas Mavericks, sedem krogov v različnih barvah modrega tona pa ponazarja številko 77, ki jo nosi slovenski as Luka Dončić. Pod vsakim košem so celjske zvezde kot znak dobrega sodelovanja z omenjenim ameriškim klubom. Po Šrotovih besedah je igrišče Mavs prvo v Evropi, ki ga je naredila katera koli ekipa NBA. To igrišče je v celoti financiral teksaški klub, in sicer v višini 152.000 evrov, medtem ko je igrišče Dončić sofinanciral v znesku 20.000 evrov, 70.000 evrov pa je prispevala celjska občina. Obe igrišči sta namenjeni mladim celjskim košarkarjem. Šrot je tudi dejal, da so pri ureditvi igrišča na Mariborski cesti sledili trajnostni noti, zato bodo ob njem posadili 15 dreves. Za ureditev igrišča na Mariborski cesti se je občina odločila, ker je Dončić rano otroštvo preživel prav v Celju. Leta 1999, ko se je Luka rodil, je namreč njegov oče Saša Dončić takrat igral košarko v košarkarskem klubu Pivovarna Laško. Celjska občina se trudi celjsko košarko vrniti na stara pota slave, je še dejal Šrot. Predstavnici Dallas Mavericks Katie Edwards pa je vročil simbolno darilo celjskega viteza z listino. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in Edwardsova sta Šrotu podarila Dončićeva dresa s številko 77. Na predstavitvi so nastopili člani košarkarsko akrobatske skupine Dunking Devils.