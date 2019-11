V čem je skrivnost Lukovega uspeha?

Luka Dončić z izjemnimi igrami in statističnimi presežki navdušuje ljubitelje košarke in povzroča pravo Lukamanijo. Navijači po vsem svetu ne občudujejo le njegovih košarkarskih veščin, ampak tudi to, da je videti, kot da se 20-letni košarkar na igrišču zabava in da igra z neverjetno lahkoto. Pohvale prihajajo z vseh strani, v Dallasu pa po upokojitvi legendarnega nemškega zvezdnika Dirka Nowitzkega prihodnost kluba gradijo prav okoli Dončića.

