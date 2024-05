V četrtfinalu Evrolige tudi Baskonia

Današnjo tekmo je odločila dobra igra Baskonie v tretji četrtini, ko so Španci v uvodu z delnim izidom 12:2 postavili temelj za zmago (53:43), kasneje so vodili celo s 16 točkami razlike (63:47). Dvomestne razlike vse do konca niso več izpustili iz rok.

Kar 28 točk je za zmagovalce dosegel Marcus Howard, 19 jih je dodal Matthew Costello. Pri Virtusu je bil s 16 koši najbolj razpoložen Tornike Shengelia.

Baskonia se bo v četrtfinalu na tri zmage pomerila z branilcem naslova in najboljšo ekipo po 34 tekmah Real Madridom. Že omenjeni Maccabi Tel Aviv bo v četrtfinalu igral proti Panathinaikosu, preostala četrtfinalna para pa sta Monaco - Fenerbahče in Barcelona - Olympiakos.

Real Madrid in Panathinaikos bosta prvi tekmi gostila 23. in 25. aprila, Barcelona in Monaco pa 24. in 26. aprila.