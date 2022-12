'V Dallasu bo kmalu še en spomenik'

Potem ko je še drugič na zadnjih treh tekmah dosegel (in krepko presegel) petdesetico, se košarkarska javnost sprašuje, kje so meje za 23-letnega Slovenca. "Neverjetno," je na Twitterju zapisal legendarni Pau Gasol in zraven dodal ključnik #spoštovanje. "Gledali smo veličino. Še nikoli nisem videl česa takega," je zapisal lastnik Dallasa Mark Cuban .

Prvi v zgodovini lige NBA s trojnim dvojčkom 60-20-10. Košarkar z največ doseženimi točkami na posamezni tekmi v zgodovini franšize Dallas Mavericks. Šele tretji po Wiltu Chamberlainu in Shaquillu O'Nealu z vsaj 60 točkami in 20 skoki. To je le nekaj izmed zgodovinskih mejnikov, ki jih je proti New Yorku postavil izvenzemeljski Luka Dončić .

"Igral sem z ogromno košarkarji iz hiše slavnih in spremljal nekaj njihovih najboljših tekem. Ampak to, kar je danes storil Luka, je nekaj največjega, kar sem videl v svojem življenju!" je zapisal Kendrick Perkins , ki je v svoji 15-letni karieri v ligi NBA z Bostonom osvojil tudi šampionski prstan.

Dallas je sicer še 26 sekund pred koncem rednega dela zaostajal za devet točk, nato pa po čudežu izsilil podaljšek, v katerem kratkohlačniki iz New Yorka niso imeli pravih možnosti. To je bila za Teksašane že četrta zaporedna zmaga, po kateri je bil Jason Kidd – tako kot ves košarkarski svet – poln presežnikov na račun Luke Dončića.

Peta najboljša individualna predstava v zgodovini

Po algoritmu Game Score (GmSc), ki ga je za vrednotenje individualnih predstav košarkarjev pred leti razvil John Hollinger, je Luke Dončić odigral peto najboljšo tekmo, odkar v NBA merijo vseh pet glavnih statističnih prvin (točke, skoke, podaje, ukradene žoge in blokade). 60 točk, 21 skokov in deset podaj je bilo dovolj za oceno 56,3. Višjo so doslej zbrali le Michael Jordan (64,6), Kobe Bryant (63,5), Karl Malone (60,2) in James Harden (56,6).

Zanimiv je tudi podatek o rekordih franšize iz Teksasa, ki jih je slovenski as pri svojih 23 letih že izboljšal. Po novem se lahko pohvali z največ doseženimi točkami, ob tem pa ima najboljše povprečje v posamezni sezoni in posamezni končnici, največ trojnih dvojčkov – proti New Yorku je bil že njegov 53. – in pa največ tekem z vsaj 50 točkami (3).