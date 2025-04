V Dallasu je končno posijalo sonce, 27 točk Anthonyja Davisa za zmago

Tyler Herro je na gostovanju v Chicagu dosegel 38 točk in popeljal Miami Heat do zmage nad domačimi Bulls s 109:90. S tem je vročica ohranila upe na nastop v končnici lige NBA. Na drugi tekmi večera so Dallas Mavericks s 120:106 v gosteh premagali Sacramento Kings in tako lanski finalisti še lahko upajo na nadaljevanje sezone.