V Dallasu niso pozabili na Nowitzkega: Nemec dobil svoj prostor na parketu

Dirk Nowitzki je v ligo NBA prišel kot suhljati mladenič, ki se je v prvi sezoni naposlušal kritik na račun svojih fizičnih zmožnosti in igre v obrambi. 21 let pozneje je najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu zapustil kot eden najboljših krilnih centrov vseh časov, zagotovo pa kot najboljši košarkar v zgodovini franšize iz Dallasa. V sezoni 2006/2007 je bil proglašen za najkoristnejšega igralca rednega dela, štiri leta kasneje pa je Teksačanom z veličastno zmago nad favoriziranim Miamijem priboril edini naslov prvaka v zgodovini. Telički, kot je vzdevek glavne košarkarske ekipe v Dallasu, se očitno zavedajo, kaj vse je priljubljeni Dirk postoril tako za franšizo kot za mesto nasploh, zato so se v vodstvu kluba odločili za redko videno, a domiselno potezo. Silhueta Nowitzkega v zanj značilnem položaju za met bo krasila parket American Airlines centra v prihodnji sezoni.