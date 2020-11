V Dallasu zadovoljni: Dobili smo odličnega obrambnega košarkarja s pravo miselnostjo

V senci odmevne zamenjave, s katero je v Dallas namesto Setha Curryja prišel Josh Richardson, so Mavericksi na letošnjem naboru imeli kar tri izbore. Z najvišjim, osemnajstim so izbrali 20-letnega Josha Greena, od katerega se pričakuje predvsem odlično igro v obrambi in konstanten met za tri, kar je poudaril tudi trener Rick Carlisle. V drugem krogu je Dallas izbral še Tyrella Terryja in Tylerja Beya.

Pri Dallasu se pred začetkom nove sezone želijo okrepiti predvsem v obrambi. Prav zato so odličnega strelca Setha Curryjaposlali v Philadelphio in v zameno zanj dobiliJosha Richardsona. Kmalu zatem pa so se okrepili še z enim odličnim obrambnim košarkarjem, ko so kot 18. na naboru izbrali Avstralca Josha Greena. Gre za košarkarja, ki je 16. novembra dopolnil šele 20 let, v lanski sezoni, zanj edini v študentski ligi NCAA, pa je nastopal za univerzo v Floridi. Na 30 tekmah je ob solidnem, 36-odstotnem metu za tri dosegal 12 točk, 4,6 skoka in 2,6 asistence. Njegov glavni atribut pa je, vsaj tako menijo strokovnjaki, igra v obrambi, saj lahko pri 198 centimetrih in še deset centimetrov večjem razponu rok pokriva tudi višje košarkarje."V lanski sezoni smo bili zgodovinsko dobri v obrambi, a se v tem aspektu želimo še izboljšati, zato smo pripeljali Greena," je takoj po izboru povedal trener Dallasa Rick Carlisle.

V lanski sezoni je Green zbral kar 46 ukradenih žog, z naskokom največ v svoji ekipi in tudi največ izmed vseh košarkarjev v Pacifiški konferenci (Pac-12).

Pričakovati je sicer bilo, da se bo ekipa Luke Dončića v prvem krogu odločila za enega od tako imenovanih "3 and D" košarkarjev, ki so odlični v obrambi in znajo na drugi strani zadeti met za tri. "Potrebovali smo krilne košarkarje, ki lahko igrajo v obrambi in znajo zadevati. Green je neverjeten atlet, v obrambi ima neomejen potencial,"je nadaljeval 61-letni strateg.

Carlisle je po izboru povedal še, da je vodstvo franšize v odločitev prepričala tudi Greenova miselnost: "Z njim smo opravili en razgovor pred dvema tednoma in takoj nam je bilo jasno, da je pravi za našo ekipo. Ne gre zgolj za to, kako talentiran je določen košarkar, saj želimo, da imajo naši člani tudi pravo mentaliteto." "Dober s polrazdalje in odličen v protinapadih"

Poln hvale na račun Greena je bil tudi nekdanji košarkar Jay Williams, ki sedaj kot strokovni analitik dela za ESPN. "Je odličen atlet, hiter, močan, zelo dober v obrambi. Lahko prevzema in pokriva več pozicij, kar je dandanes izjemnega pomena v ligi NBA. Zelo všeč mi je, kako v obrambi prebije blokado, ne izogiba se jih, ni ga strah kontakta. Poleg tega je lani metal 36-odstotno za tri, je dober s polrazdalje in odličen v protinapadih,” je povedal drugi izbor na naboru leta 2002. Tudi Green, ki je nabor spremljal v domačem Sydneyju, je bil ob razglasitvi komisarja lige Adama Silverja presrečen. Med drugim je dejal, da je moštvo Dallasa spremljal že kot otrok in se navduševal nad predstavami njegovih zvezdnikov. "Da lahko rečem, da sem del takšne organizacije, je neverjetno. Uresničile so se mi sanje," je še dodal.

Zamenjava za Curryja in še en obrambni specialist

Telički so imeli sicer v drugem krogu še dva izbora. Kot 31. so pripeljali prav tako 20-letnega Tyrella Terryja. Gre za organizatorja gre, ki je lani za Stanford dosegal dobrih 15 točk na tekmo, krasi pa ga predvsem odličen met za tri – ta je bil v minuli sezoni kar 40,8-odstoten. Poleg tega je odlično izvajal tudi proste mete, in sicer skoraj 90-odstotno. "Menim, da se bom zaradi svojega meta dobro vklopil v sistem igre Dallasa. Za Dončića bom dodatna izbira na črti za tri, Kristapsu Porzingisu pa bom odpiral prostor pod košem. Vedel sem, da so Mavsi ena od ekip, ki si me želijo pripeljati. Presrečen sem, da se je na koncu to tudi zgodilo," je po izboru povedal Terry, ki bo najverjetneje prevzel dosedanjo vlogo Setha Curryja. Pet izborov za Terryjem so Mavsi medse pripeljali še Tylerja Beya. Košarkar, ki bo februarja dopolnil že 23 let, je bil med starejšimi na letošnjem izboru in prav to je razlog, da ni bil izbran že v prvem krogu. Podobno kot Green velja za specialista v obrambi. Pri 201 centimetru ima kar 217-centimetrski razpon rok. S povprečjem devetih skokov in nekaj več kot eno ukradeno žogo ter blokado je bil lani proglašen celo za najboljšega obrambnega košarkarja Pacifiške konference v ligi NCAA.