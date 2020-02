V dresu Cedevite Olimpije tudi Marinković, vrnil se je Krampelj

Ivan Marinković ima pogodbo do konca sezone 2021/22, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Sezono je začel v Koper Primorski, srbski košarkar, ki ima tudi slovenski potni list, za ljubljansko moštvo v tej sezoni ne bo smel igrati v ligi ABA (ker je v tej sezoni v tem tekmovanju igral za koprsko moštvo), bo pa na pomoč priskočil v slovenskem državnem prvenstvu in Pokalu Spar. Poleti 2018 se je pridružil moštvu Sixta Primorske, ki ga je vodil sedanji trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. S koprskim moštvom je v minuli sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, v sezoni 2019/20 pa je za v Ligi ABA v povprečju dosegal 10,6 točke, 5,8 skokov in 0,7 blokade na tekmo. "Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Absolutno se zavedam dejstva, da sem se pridružil klubu z dolgo in veliko tradicijo, ter še večjimi pričakovanji. Komaj čakam, da se ekipi pridružim na treningih, in da skupaj dosežemo vse cilje, zadane za prihodnost," je ob podpisu pogodbe dejal Marinković.

"Zelo zadovoljen sem, da se je naši ekipi pridružil Ivan Marinković. Slednji je domači igralec s slovenskim potnim listom. Na žalost smo zamudili rok za prestope igralcev v Ligi ABA, kjer bi nam bil Ivan v veliko pomoč s svojimi izkušnjami, a Marinković je naložba za prihodnost našega kluba. Takoj pa nam bo priskočil na pomoč v slovenskem pokalnem tekmovanju, ki se začenja naslednji teden. Moram reči, da sem zadovoljen tudi zato, ker se nam bo pridružil igralec, ki je z menoj sodeloval sezono in pol, zato se bo hitro ujel s sistemom igre, hkrati pa bo v veliko pomoč tudi ostalim soigralcem,"je dejal trener Golemac.