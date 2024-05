V finalu lige ABA si bosta nasproti znova stala beograjska rivala

Partizan je prvo tekmo na domačem parketu dobil z 78:67. A na drugi tekmi jim polfinalne serije ni uspelo zaključiti, Budućnost je namreč v Podgorici tesno slavila s 74:73.

V Beogradu je bila tretja tekma dolgo izenačena, košarkarji Partizana pa so si večjo prednost priigrali sredi zadnje četrtine, te pa do konca niso več zapravili. Pri domačih so bili razpoloženi Aleksa Avramović (20 točk) in James Nunnally ter Kevin Punter (oba 19 točk), pri Črnogorcih pa Yogi Ferrell (18 točk).