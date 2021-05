V finalu regionalne lige bo še napeto

Košarkarji Budućnosti so dobili tretjo tekmo finala lige Aba in znižali izid na 1:2. Po uvodnih dveh uspehih Crvene zvezde na domačem parketu v Beogradu je selitev serije na tri zmage v Podgorico prinesla novo zmago gostiteljev. Rezultat je bil 75:71. Tretja tekma bo prav tako v Črni gori, in sicer v ponedeljek, morebitna peta pa je predvidena za petek, 28. maja.

Izid, tretja tekma:

Budučnost - Crvena zvezda75:71(15:19, 20:13, 16:15, 24:24)

Della Valle 19., Ivanović in Nikolić po 11; Loyd 19, Dobrić 17.