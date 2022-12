V goste prihaja Brescia z reprezentantom Aleksejem Nikolićem

Ljubljanski košarkarji so po vrnitvi nekaterih ključnih mož začeli kazati boljše predstave. Posledično so v zadnjih desetih dneh prišle tri zaporedne zmage, dve v regionalni Ligi ABA proti zagrebški Ciboni in beograjskemu Partizanu ter prva evropska proti Ulmu.

Sredi tedna pa je na sporedu dvoboj z neugodno Brescio, kot jo je na zadnjem druženju s predstavniki domače sedme sile označil strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac. "Časa za pripravo na sredino tekmo 7DAYS EuroCupa ni veliko. Brescia je zelo nevarna ekipa. Naši tekmeci so se osvežili in pripeljali dva nova igralca, med drugim se je moštvu pridružil tudi slovenski reprezentant Aleksej Nikolić. Ekipa ima veliko napadalnega talenta. Tekma zagotovo ne bo lahka. Prikazati moramo vrhunsko igro v obrambi in biti pozorni na njihove ostrostrelce, med drugim na Amadea Della Valleja, ki je eden od največjih italijanskih talentov. Vabim vse navijače, da se nam pridružijo v Stožicah, saj bomo potrebovali njihovo pomoč, če želimo priti do nove zmage," je pred dvobojem z Germani Brescio za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener Zmajev.