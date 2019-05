V izbrani vrsti vlada odlično vzdušje: Branje z ustnic poskrbelo za solze smeha

Slovenke bodo prvi dve pripravljalni tekmi odigrale že ta konec tedna, ko se v Laškem začenja pripravljalni turnir. Na turnirju se bodo v petek pomirile s Čehinjami, zgolj dan kasneje pa jih čaka še tekma s Hrvaticami. Visokih ciljev na EP v Srbiji in Latviji pri naši izbrani vrsti ne skrivajo. Pričakovanja so preboj iz skupine in izboljšanje rezultata s prejšnjega EP, ko so leta 2017 na Češkem z eno zmago in dvema porazoma prvenstvo zaključile na 14. mestu.



Do prvenstva še šest pripravljalnih tekem

Po koncu priprav v Laškem čaka slovenske košarkarice še šest pripravljalnih tekem. Na turnirju v Trbovljah se bodo 6. in 7. junija pomerile s Švedinjami in reprezentanco Velike Britanije, teden dni kasneje v Škofji Loki gostijo Slovakinje, dan kasneje pa bodo za zaprtimi vrati odigrale še drugo tekmo s slovaško izbrano vrsto. Priprave bodo sklenile z gostovanjem v Latviji, kjer se bodo pomerile še s Kitajkami in domačo reprezentanco.



Slovenske košarkarice bodo na prvenstvu igrale v skupini C, ki bo domovanje skupinskega dela imela v dvorani Čair v Nišu. EuroBasket bodo začele v četrtek, 27. junija ob 16. uri (vse tekme so boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO), ko se bodo pomerile z Madžarkami. Slovenske košarkarice bodo tudi tekmo drugega kola proti Turčiji igrale ob 16. uri (petek, 28. 6.), po dnevu premora pa se bodo na tretji tekmi (nedelja, 30. 6. ob 18.30) pomerile še z Italijo.