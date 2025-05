V košarkarskem hramu slavnih Gasol in Radovanović

Poleg Paua Gasola in Ratka Radovanovića so v hramu slavnih v zadnjem razredu tudi Kubanka Leonor Borel, Portugalka Tisha Penicheiro in Američanka Dawn Staley ter Avstralec Andrew Bogut, Libanonec Hadi El Khatib, Alfonso Bile iz Slonokoščene obale ter sloviti ameriški trener Mike Krzyzewski.

V košarkarskem hramu Fibe, ki je bil ustanovljen 2007, je 197 članov. Med njimi sta tudi Slovenca Ivo Daneu in Jure Zdovc. Prvega so sprejeli leta 2007, drugega pa 2020.