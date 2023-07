V Krko prihaja Američan Cousins

"Isaiah Cousins se je izkazal v močni izraelski ligi, ne manjka mu izkušenj z igranjem v Evropi. Verjamem, da se bo v dresu Krke pokazal v pravi luči in s svojimi igrami pomagal k uresničitvi klubskih ciljev," je ob podpisu pogodbe z novincem za uradno spletno stran kluba povedal Jure Balažić, direktor našega kluba. "Vesel in hvaležen sem, ker se bom pridružil Krki. Komaj čakam, da začnemo delati. Potrudili se bomo, da bomo imeli uspešno sezono," je bil v izjavi za klubsko spletno stran odločen Cousins, ki se je rodil 13. marca 1994 v Mount Vermontu, kjer se je šolal do odhoda na univerzo Oklahoma. Leta 2016 je bil s strani Sacramenta izbran v 2. krogu drafta Lige NBA.