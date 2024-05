V ligaškem finalu še tretjič zapored Cedevita Olimpija in Kansai Helios

STA, A.M.

V finalu državnega prvenstva bosta ponovno igrala Cedevita Olimpija in Kansai Helios. Ljubljančani so polfinalno serijo proti GGD Šenčurju končali po dveh tekmah, Domžalčani pa so bili v odločilni tretji v Novem mestu boljši od Krke z 72:65 (13:19, 34:29, 52:49).