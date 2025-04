Finale med Ilirijo in Bosno 'prineslo' razširitev lige ABA

Odslej ima liga ABA 12 klubov, lastnikov tekmovanja. To so Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Crvena zvezda, FMP, Igokea, Krka, Mega, Mornar, Partizan, Studentski centar in Zadar.

Košarkarji Ilirije finalisti lige ABA 2

Košarkarji Ilirije so na drugi tekmi polfinala regionalne lige ABA 2 še drugič premagali Zlatibor in si zagotovili finale ter s tem dvoboj za preboj v elitno ligo ABA. Prva finalna tekma bo 29. aprila, tekmec pa bo morda znan že v četrtek.

Ljubljančani so prvi del skupinskega dela tekmovanja v skupini D končali na prvem mestu s štirimi zmagami in dvema porazoma, nato pa so med najboljših osem ekip z enakim razmerjem zmag in porazov zasedli drugo mesto za Vojvodino.

To jim je v polfinalu prineslo obračun z vodilno ekipo druge skupine, Zlatiborom. Prva tekma v Čajetini se je po sijajni zadnji četrtini razpletla po željah Ljubljančanov (90:82). Varovanci Stipeta Modrića so na krilih uspeha v gosteh odlično začeli tudi domači obračun v Tivoliju. Pred domačimi gledalci so si takoj nabrali zajetno prednost, ob polčasu pa so bili boljši z 48:32.

Tudi v drugem delu so prevladovali slovenski predstavniki, dobili so vse četrtine, na koncu pa kljub slabim prostim metom (14:26) slavili s kar 87:59. V skoku so bili Ljubljančani boljši z 48:29. Domači so si dobro razdelili strelsko breme. Pet košarkarjev je doseglo najmanj 11 točk, največ, 13, pa Tim Tomažič, ki je pod košema pobral še 12 skokov.

Tekmec v finalu bo Bosna, ki je prvo tekmo proti Vojvodini v gosteh dobila z 92:91, drugo na domačih tleh pa s 75:66.

Zmagovalec lige ABA 2 bo napredoval med elito, poraženec v finalu pa bo igral dodatne tekme s predzadnjo ekipo lige ABA. Trenutno sta v boju za 15. mesto Krka (5-22) in Cibona (4-23), medtem ko je blizu izpada zadnjeuvrščeni Mornar (2-25).