V ligi Aba z okužbami tudi Zadar

Crvena zvezda je sporočila, da za zdaj še ni znano, kdaj bo po novem na sporedu dvoboj z ljubljansko ekipo. Obenem so še dodali, da so o okužbi v svoji ekipi in samoizolaciji obvestili tudi vodstvo evrolige, Crvena zvezda bi namreč morala v torek igrati tekmo evrolige z Zenitom iz St. Peterburga. Za zdaj ta tekma še ni bila prestavljena.