V ligi NBA nova dopinška kršitev: kazen Maliku Monku

Po uradnem poročilu lige NBA bo 22-letnik pod suspenzom "dokler ne bo deloval v skladu s protidopinškim programom NBA in (sindikata, op. a.) NBPA". Kazen je začela veljati že v sredo, ko Malika Monkaob zmagi proti New York Knicksom s 107:101 ni bilo v kadru. Kako dolg bo suspenz, še ni znano, so pa pri Charlotte Hornetsih razočarani nad dejanjem enega njihovih boljših košarkarjev v zadnjem obdobju.

"Zelo smo razočarani nad Monkovimi odločitvami, ki so pripeljale do kazni. Kot organizacija ne odobravamo takšnega obnašanja. Vseeno smo odločeni, da bomo v tem zahtevnem obdobju podprli igralca," so v klubu, čigar lastnik je legendarni Michael Jordan, zapisali v izjavi za javnost.

Monk v tej sezoni v povprečju sicer dosega 10,3 točke na tekmo, na zadnjih 13 tekmah pa je dosegal 17 točk ob 35-odstotnem metu za tri točke. Sršeni v vzhodni konferenci trenutno zasedajo deseto mesto z 20 zmagami in 38 porazi.