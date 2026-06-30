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Košarka

V ligi NBA odmeva škandal z igrami na srečo

Ljubljana, 30. 06. 2026 16.19 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Malik Beasley je sredi preiskave v povezavi z igrami na srečo.

V Ameriki poteka obsežna vladna preiskava v povezavi z igrami na srečo. Vanjo sta vključena nekdanja košarkarja lige NBA Malik Beasley in Ed Davis, ki sta obtožena nezakonitega stavništva. Beasley naj bi si s stavami nabral za milijone dolarjev dolgov, del denarja za odplačilo teh dolgov pa naj bi mu posodil Davis. Slednja sta skupaj s štirimi drugimi moškimi s prirejanjem športnih stav odplačala še preostali dolg.

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Tožilci ameriškega državnega tožilstva za vzhodno okrožje New Yorka trdijo, da si je nekdanji član lige NBA Malik Beasley skozi leta nakopičil za milijone dolgov z igranjem iger na srečo. Slednjemu naj bi del denarja za odplačilo tega dolga posodil njegov nekdanji soigralec pri Minnesoti Timberwolves Ed Davis. Preostali znesek dolga pa naj bi omenjena košarkarja s še štirimi drugimi moškimi odpravila v okviru stavne sheme.

Malik Beasley je sredi preiskave v povezavi z igrami na srečo.
Malik Beasley je sredi preiskave v povezavi z igrami na srečo.
FOTO: AP

Tožilci trdijo, da sta se Beasley in Davis spoprijateljila, ko sta bila soigralca pri volkovih v sezoni 2020/21. Slednja naj bi nato sodelovala pri manipuliranju predstav Beasleyja na štirih tekmah v sezoni 2023/24, ko je Beasley igral za Milwaukee Bucks. Športni agent Paolo Zamorano in še trije moški William "Willo" Brown, Ernesto Plascencia in Robert Gorodetsky so bili v ponedeljek poleg nekdanjih soigralcev obtoženi zaradi domnevne vloge v shemi športnih iger na srečo.

Ed Davis
Ed Davis
FOTO: AP

Preiskovalci trdijo, da je skupina 26. januarja 2024 na tekmi med Milwaukee Bucksi in Cleveland Cavaliersi stavila več deset tisoč dolarjev. "Edini način, da premagaš Vegas, so športne stave," je Davis poslal sporočilo Beasleyju približno mesec dni pred tekmo, piše v obtožnici. Tožilstvo tudi trdi, da je Beasley priredil svoj nastop med tekmo Bucks-Charlotte Hornets 27. februarja 2024, tekmo proti LA Clippers 10. marca 2024 in tekmo proti Brooklyn Nets 21. marca 2024.

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Vseh šest obtoženih se sooča z obtožbami podkupovanja v športu, zarote za elektronsko goljufijo, goljufije pri poštenih storitvah in zarote za pranje denarja. Beasley je pod preiskavo že več kot eno leto. Pistonsi so mu v prejšnji sezoni ponudili triletno pogodbo v vrednosti 42 milijonov dolarjev, nato pa so ponudbo preklicali, ko so bili obveščeni o tem, da se Beasley sooča s preiskavo zvezne vlade.

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