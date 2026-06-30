V ligi NBA odmeva škandal z igrami na srečo

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Tožilci ameriškega državnega tožilstva za vzhodno okrožje New Yorka trdijo, da si je nekdanji član lige NBA Malik Beasley skozi leta nakopičil za milijone dolgov z igranjem iger na srečo. Slednjemu naj bi del denarja za odplačilo tega dolga posodil njegov nekdanji soigralec pri Minnesoti Timberwolves Ed Davis. Preostali znesek dolga pa naj bi omenjena košarkarja s še štirimi drugimi moškimi odpravila v okviru stavne sheme.

Malik Beasley je sredi preiskave v povezavi z igrami na srečo. FOTO: AP

Tožilci trdijo, da sta se Beasley in Davis spoprijateljila, ko sta bila soigralca pri volkovih v sezoni 2020/21. Slednja naj bi nato sodelovala pri manipuliranju predstav Beasleyja na štirih tekmah v sezoni 2023/24, ko je Beasley igral za Milwaukee Bucks. Športni agent Paolo Zamorano in še trije moški William "Willo" Brown, Ernesto Plascencia in Robert Gorodetsky so bili v ponedeljek poleg nekdanjih soigralcev obtoženi zaradi domnevne vloge v shemi športnih iger na srečo.

Ed Davis FOTO: AP

Preiskovalci trdijo, da je skupina 26. januarja 2024 na tekmi med Milwaukee Bucksi in Cleveland Cavaliersi stavila več deset tisoč dolarjev. "Edini način, da premagaš Vegas, so športne stave," je Davis poslal sporočilo Beasleyju približno mesec dni pred tekmo, piše v obtožnici. Tožilstvo tudi trdi, da je Beasley priredil svoj nastop med tekmo Bucks-Charlotte Hornets 27. februarja 2024, tekmo proti LA Clippers 10. marca 2024 in tekmo proti Brooklyn Nets 21. marca 2024.

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