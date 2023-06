V ligi NBA sklenili in ratificirali novo kolektivno pogodbo

Iz NBA so sporočili, da je bila "dolga različica" pogodbe, ki obsega kar 676 strani, dokončana, podpisana in razdeljena.

Ta pogajanja so vedno ključni korak pred začetkom nove sezone, saj lahko neuspeh pogajanj med ligo in njenimi igralci vodi do prenehanja delovanja tekmovanja (lock out), kot se je to zgodilo leta 2011.

Novi sporazum predvideva zlasti globe brez primere za franšize, ki ne spoštujejo plačnih omejitev (salary cap), in vzpostavitev turnirja med sezono.

V ligi NBA bodo tudi sprostili omejitve, ki se nanašajo na uporabo marihuane v rekreativne oziroma medicinske namene, njena uporaba je namreč že zdaj dovoljena v več ameriških zveznih državah. Besedilo določa tudi pravila, ki jih morajo upoštevati igralci, če želijo vlagati v podjetje, ki trži konopljo ali prireja športne stave.