V ligi NBA spet pele pesti, New York tik pred finalom vzhoda

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je v zadnji četrtini dosegel 16 točk in prevesil tehtnico v napeti tekmi. 219 cm visoki igralec prvič igra v končnici NBA, večer v Minneapolisu pa je končal s skupno 39 točkami, 15 skoki in petimi blokadami. "Za to sem ustvarjen. To imam rad bolj kot karkoli drugega," je dejal po tekmi.

Dodal je: "Imamo talent. Imamo globino. Nimamo izkušenj, ampak nam je vseeno. Lahko gremo na sam vrh, če bomo tako dosledno igrali kot nocoj."

Minnesoto je spodbudila vrnitev Anthonyja Edwardsa, ki je okreval po poškodbi kolena, v prvi tekmi po premoru je vstopil s klopi in dosegel le 12 točk. Takoj na naslednji je igral agresivno in tudi potrpežljivo ter tekmo končal z 32 točkami, 14 skoki in šestimi podajami, a to na koncu ni bilo dovolj, saj so Timberwolves začeli slabo in zgrešili prvih 12 poskusov iz igre.

Wembanyama je blestel v obrambi, začel je z dvema velikima blokadama in prisilil Minnesoto, da je metala izven rakete. A so se domači vrnili v igro in ob polčasu je bil izid izenačen 51:51. Po odmoru se je igra razvnela. Tudi dobesedno, po sporu Jadena McDanielsa in Stephona Castla je sledil pretep več igralcev na obeh straneh. Toda Wembanyama je ohranil mirno kri in končal s trojkama in tako zapečatil zmago.