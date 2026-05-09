V ligi NBA spet pele pesti, New York tik pred finalom vzhoda

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je v zadnji četrtini dosegel 16 točk in prevesil tehtnico v napeti tekmi. 219 cm visoki igralec prvič igra v končnici NBA, večer v Minneapolisu pa je končal s skupno 39 točkami, 15 skoki in petimi blokadami. "Za to sem ustvarjen. To imam rad bolj kot karkoli drugega," je dejal po tekmi.
Dodal je: "Imamo talent. Imamo globino. Nimamo izkušenj, ampak nam je vseeno. Lahko gremo na sam vrh, če bomo tako dosledno igrali kot nocoj."
Minnesoto je spodbudila vrnitev Anthonyja Edwardsa, ki je okreval po poškodbi kolena, v prvi tekmi po premoru je vstopil s klopi in dosegel le 12 točk. Takoj na naslednji je igral agresivno in tudi potrpežljivo ter tekmo končal z 32 točkami, 14 skoki in šestimi podajami, a to na koncu ni bilo dovolj, saj so Timberwolves začeli slabo in zgrešili prvih 12 poskusov iz igre.
Wembanyama je blestel v obrambi, začel je z dvema velikima blokadama in prisilil Minnesoto, da je metala izven rakete. A so se domači vrnili v igro in ob polčasu je bil izid izenačen 51:51. Po odmoru se je igra razvnela. Tudi dobesedno, po sporu Jadena McDanielsa in Stephona Castla je sledil pretep več igralcev na obeh straneh. Toda Wembanyama je ohranil mirno kri in končal s trojkama in tako zapečatil zmago.
Embiidova vrnitev neuspešna
Na drugi tekmi večera je Jalen Brunson v 38 minutah zadel 11 od 22 metov, s čimer je Knicks zagotovil šesto zaporedno zmago v tej končnici, ko so v zadnji četrtini prednost štirih točk spremenili v še eno dvomestno zmago. Josh Hart je dosegel 12 točk in 11 skokov, Mikal Bridges pa 23 točk, s čimer je kratkohlačnike približal na eno zmago od njihovega drugega zaporednega nastopa v konferenčnem finalu.
Joel Embiid je po vrnitvi za Sixers dosegel 18 točk, potem ko je izpustil drugo tekmo zaradi zvina desnega gležnja in bolečega desnega kolka. "Mislim, da nam je dal vse, kar je lahko," je dejal trener Nick Nurse.
Embiidova vrnitev po operaciji slepega črevesa je pomagala Sixers, da so se po zaostanku 3:1 v uvodnem krogu vrnili v igro in izločili Boston Celtics. Kelly Oubre mlajši je tokrat dosegel 22 točk, Maxey pa 17.
Paul George je v prvi četrtini prišel do 15 točk, v nadaljevanju pa ostal brez njih, ko je zgrešil vseh naslednjih devet metov, Sixers pa so zapravili 12 točk prednosti. Quintin Grimes je na začetku četrte četrtine zadel svoji prvi trojki in zmanjšal prednost na 88:84. Sledila je izvrstna predstava Brunsona in Sixers so izgubili upanje na preobrat.
