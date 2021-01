V ligi NBA zaradi pozitivnih testov prestavljeni še dve tekmi

Vodstvo lige je zadnje teste na novi koronavirus opravilo v tednu med 6. in 13. januarjem in med 497 testi zabeležilo 16 pozitivnih primerov. Vsi so oziroma bodo morali najmanj dva tedna v samoosamitev. Ob tem je precejšnje število košarkarjev po več klubih v karanteni tudi zaradi preverjanja bližnjih stikov ali nespoštovanja protokolov lige v boju s covidom-19.

Zato so bili v NBA prisiljeni prestaviti že nekaj tekem. V sredo so odpovedali tekmo med ekipama Washington Wizards in Utah Jazz ter obračun ekipam Phoenix Suns in Atlanta Hawks. Dodatno sta prestavljeni še srečanji med Detroit Pistonsi in Wizardsi ter Sunsi in Golden State Warriorsi.

Za izvedbo tekme v kadru najmanj osem igralcev

Že pred tem so bili prestavljeni dvoboji Houston Rockets ‒ Oklahoma City Thunder, Boston Celtics ‒ Miami Heat, Dallas Mavericks ‒ New Orleans Pelicans, Chicago Bulls ‒ Boston Celtics in Boston Celtics ‒ Orlando Magic.

Da bi moštva lahko igrala tekme, morajo imeti na voljo vsaj osem razpoložljivih igralcev, glede na zadnje težave zaradi vzpostavljenih zdravstvenih protokolov pa že potekajo pogovori, da bi lahko ekipe razširile kader na večje število igralcev.