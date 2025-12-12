'V Ljubljano sem prišel uživat', Boban Marjanović o igranju za Ilirijo

Boban Marjanović je skoraj desetletje preživel v najmočnejši košarkarski ligi NBA. Onkraj Atlantika je bil tri leta tudi soigralec Luke Dončića. Skupaj sta stkala dobro prijateljstvo, ki je vedno znova navduševalo in nasmejalo košarkarske privržence. Prav povezanost s slovenskim košarkarskim asom pa je del razloga, da je 37-letnik prišel v Ljubljano. "Najprej sem rekel, da grem v pokoj. Potem sem se slišal s Sašo Dončićem in mu povedal, da pogrešam košarko. Tako da smo spojili lepo in koristno," je o svojem prestopu povedal nekdanji srbski reprezentant.

Svoj debi v majici Perspektive Ilirije pa bo dočakal na tekmi proti drugouvrščeni ekipi lige ABA, Budućnosti. Ljubljanski košarkarji so prejšnji konec tedna izgubili na mestnem derbiju proti Cedeviti Olimpiji. Kljub končnemu dvomestnemu zaostanku so bili dolgo časa dokaj enakovreden tekmec Zmajem. Prisotnost Marjanovića v Tivoliju bi lahko poskrbela za presenečenje proti črnogorski ekipi.