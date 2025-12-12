Svetli način
'V Ljubljano sem prišel uživat', Boban Marjanović o igranju za Ilirijo

Ljubljana, 12. 12. 2025 21.01

Marko Gregorc , L.M.
Na sobotni tekmi med Ilirijo in Budućnostjo se bo ljubljanski publiki prvič predstavil Boban Marjanović. Srbski velikan se je k Iliriji preselil iz Kitajske, kjer si je nazadnje služil kruh. S svojimi novimi soigralci je opravil že dva treninga, v soboto pa bo zbral tudi prve minute v dresu ljubljanskega kluba. Marjanović se v slovenski prestolnici počuti sproščeno in je pripravljen, da uživa ob izteku svoje kariere.

Boban Marjanović je skoraj desetletje preživel v najmočnejši košarkarski ligi NBA. Onkraj Atlantika je bil tri leta tudi soigralec Luke Dončića. Skupaj sta stkala dobro prijateljstvo, ki je vedno znova navduševalo in nasmejalo košarkarske privržence. Prav povezanost s slovenskim košarkarskim asom pa je del razloga, da je 37-letnik prišel v Ljubljano. "Najprej sem rekel, da grem v pokoj. Potem sem se slišal s Sašo Dončićem in mu povedal, da pogrešam košarko. Tako da smo spojili lepo in koristno," je o svojem prestopu povedal nekdanji srbski reprezentant.

Svoj debi v majici Perspektive Ilirije pa bo dočakal na tekmi proti drugouvrščeni ekipi lige ABA, Budućnosti. Ljubljanski košarkarji so prejšnji konec tedna izgubili na mestnem derbiju proti Cedeviti Olimpiji. Kljub končnemu dvomestnemu zaostanku so bili dolgo časa dokaj enakovreden tekmec Zmajem. Prisotnost Marjanovića v Tivoliju bi lahko poskrbela za presenečenje proti črnogorski ekipi.

Boban Marjanović in Saša Dončić
Boban Marjanović in Saša Dončić FOTO: KK Ilirija

Pri 224 centimetrih se Srb seveda ne more izogniti pozornosti mimoidočih, zaenkrat pa se v Ljubljani počuti prijetno in sproščeno: "Tukaj me veliko ljudi pozna tudi zaradi Luke. Pri moji višini se ne morem skriti, tega pa tudi nočem početi. Rad imam Ljubljano, vse tukaj je izjemno lepo. Zelo sem sproščen," je ob prihodu dejal Marjanović.

