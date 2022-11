V lov na prvo evropsko zmago proti favoritu za končni naslov

Košarkarski zmaji nove tekmovalne sezone niso začeli po načrtih. Če so v regionalni ligi še uspešni s tremi zmagami in enim porazom v uvodu v sezono, pa so trije zaporedni porazi v Evropskem pokalu že prižgali prvi alarm. Resda imajo za slabše rezultate tudi objektivne razloge, saj ekipo trenerja Jurice Golemca od samega začetka sezone spremljajo številne zdravstvene težave. Zmaji še niti enega samega treninga niso opravili v popolni zasedbi in še lep čas bo tako. V takšnem stanju bo težko loviti prvo evropsko zmago na zahtevnem gostovanju v Benetkah.

icon-expand Jurica Golemac FOTO: Aljoša Kravanja

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je nova zahtevna preizkušnja v evropskem pokalu.

Košarkarji Cedevite Olimpije so prekinili serijo štirih porazov v evropskem pokalu in regionalnem tekmovanju. V dvorani Tivoli so bili prepričljivo boljši od MZT Skopja in vpisali tretji par točk v regionalni ligi.

Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca se bodo v sredo na dvoboju četrtega kola rednega dela tekmovanja v beneški dvorani Palasport Taliercio pomerili z Umano Reyer. Potem ko so se košarkarji Cedevite Olimpije v soboto pred očmi domačih navijačev v Hramu slovenske košarke z zmago nad MZT Skopje Aerodromom vrnili na zmagovalne tirnice, je pred ljubljansko ekipo nova zahtevna preizkušnja na mednarodnem prizorišču. Pot zmaje tokrat vodi v Benetke, kjer se bodo v sredo ob 20.15 na obračunu četrtega kola rednega dela Evropskega pokala udarili z Benečani in skušali prekiniti niz treh zaporednih porazov v tem tekmovanju.

Niz porazov so Ljubljančani prekinili v soboto na dvoboju z MZT-jem, v sredo pa bodo skušali izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca prekiniti niz neuspehov na evropskem prizorišču, in sicer na gostovanju pri Umani Reyer, ki velja za enega od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka Evropskega pokala. Beneško moštvo je v novi sezoni Evropskega pokala po treh odigranih tekmah pri zmagi in dveh porazih. Na uvodnih dveh preizkušnjah je italijanska ekipa priznala premoč Ratiopharmu Ulmu (80:81) in JL Bourgu (73:79), v zadnjem kolu pa so Benečani na gostovanju v Romuniji z rezultatom 85:80 premagali U-BT Cluj. Štirje košarkarji so dosegli dvomestno število točk, največ, 23, jih je v statistiko vpisal Derek Willis.

icon-expand Matic Rebec FOTO: Cedevita Olimpija

V italijanskem državnem prvenstvu je Umana Reyer po petih odigranih tekmah pri treh zmagah in dveh porazih, zadnjega so Benečani doživeli v nedeljo na gostovanju pri Tortoni. Slednja je bila boljša z rezultatom 77:61, za Benečane pa je 21 točk dosegel Jayson Granger, Marco Spissu jih je v statistiko vknjižil 11. Eno od zmag so košarkarji Umane Reyer v državnem prvenstvu zabeležili proti evroligašu iz Milana. V četrtem kolu tekmovanja je 23. oktobra v Benetkah semafor kazal 77:69 za domačine, pet košarkarjev iz Benetk pa je vknjižilo dvomestno število točk. Največ jih je dosegel Jayson Granger, ki se je ustavil pri 18, ob tem pa je podelil še štiri asistence. "Pred nami je novo gostovanje v Evropskem pokalu. Umana Reyer je zelo dobra in izkušena ekipa z zelo dobrimi posamezniki. Mi se v Benetke odpravljamo z željo, da odigramo dobro tekmo, in da damo vse od sebe, da presenetimo našega tekmeca. Zadnje dni smo dobro trenirali, zato pričakujemo dobro tekmo, ki zagotovo ne bo lahka, a mi se na pot odpravljamo samozavestni, da damo vse od sebe," je pred gostovanjem v Benetkah za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener ljubljanske zasedbe Jurica Golemac.

"Umana Reyer je zelo močna ekipa, v primerjavi s prejšnjimi sezonami je to moštvo morda še nekoliko boljše, kot so ga imeli pred tem. Naša igra mora biti zagotovo osredotočena na obrambo, kot smo jo prikazali na sobotni tekmi z MZT-jem, obenem pa moramo v napadu prikazati ekipno igro in na ta način se lahko nadejamo pozitivnega rezultata," je pred gostovanjem v Benetkah povedal Matic Rebec, ki je do sedaj v Evropskem pokalu zaigral na dveh tekmah, in skupno dosegel štiri točke, na zadnji z Joventutom pa podelil še pet asistenc. Rebec se je na sobotnem dvoboju z MZT-jem izkazal z devetimi točkami, štirimi asistencami in tremi skoki, vse skupaj pa je v statistiko vpisal v 18 minutah.

icon-expand Alen Omić FOTO: Aljoša Kravanja