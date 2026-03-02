Naslovnica
Košarka

V luči spopadov na Bližnjem vzhodu neznana usoda lige Aba in evrolige

Ljubljana, 02. 03. 2026 15.54 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Cedevita Olimpija – Dubai Basketball

Vodstvo košarkarske lige Aba je ponudilo vso podporo zasedbi Dubaja, za katero igra tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič, s klopi pa ga vodi Jurica Golemac. Po povračilnih napadih Irana, katerih tarča so bili tudi Združeni arabski emirati, je nejasna usoda prihodnjih tekem ekipe. V ZAE so obtičali tudi nekatere druge ekipe in športniki.

FOTO: Damjan Žibert
Cedevita Olimpija – Dubai Basketball
FOTO: Damjan Žibert

Za zdaj še ni jasno, kakšne rešitve bo v sodelovanju s klubom iz ZAE pripravilo vodstvo lige Aba, je pa klubu ponudilo vso podporo pri reševanju nastalega položaja. Dubajska zasedba bi se sicer morala v nedeljo, 8. marca, v Ljubljani pomeriti proti Cedeviti Olimpiji. Naslednjo domačo tekmo bi morala igrati 15. marca proti Crveni zvezdi.

O položaju v Dubaju je po tekmi proti Češki v kvalifikacijah za SP spregovoril tudi Klemen Prepelič, ki je zaradi reprezentančnih obveznosti še pred začetkom napadov v regiji zapustil ZAE, tam pa je ostala njegova družina. "Ni mi lahko," je priznal po tekmi na Češkem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nisem bil z glavo pri stvari. Moja družina z dvema otrokoma je v Dubaju. Jaz sem tukaj. Ob polčasu sem si le dopovedal, da na daljavo ne morem pomagati. Lahko pa pomagam Sloveniji," je povedal Prepelič, ki je Sloveniji v zadnjih dneh pomagal do dveh pomembnih zmag.

Preberi še 'Slovenija je pokazala zmagovalni značaj'

Pod vprašajem tudi tekme evrolige

Tudi vodstvo evrolige, najmočnejšega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, za zdaj še ni sporočilo odločitve glede Dubaja, je pa ob začetku izraelskih in ameriških napadov na Iran zaradi zaostrene situacije na Bližnjem vzhodu odpovedalo za torek načrtovano zaostalo tekmo 21. kroga med izraelskim Hapoelom iz Tel Aviva in Parizom.

"Evroliga pozorno spremlja položaj prizadetih ekip in skuša najti najboljše možne rešitve v sporedu. Nadaljnje informacije bodo znane v prihodnjih dneh," so zapisali na spletni strani evrolige.

FOTO: euroleague.net
Negotova je usoda prihodnjih tekem Dubaja
FOTO: euroleague.net

Za zdaj je vprašljiva tudi medsebojna tekma obeh izraelskih predstavnikov Maccabija in Hapoela v četrtek, 5. marca, medtem ko bi moral Dubaj isti dan gostovati pri Partizanu v Beogradu.

Prvi mož Partizana Ostoja Mijailović je potrdil, da so v Dubaju ujeti trije njihovi košarkarji Dylan Osetkovski, Dwayne Washington in Shake Milton, prav tako je na Bližnjem vzhodu ujeta celotna zasedba KK Dubaj, zato bo, kot vse kaže, tekma odpovedana.

Preberi še Slovenci v Dubaju: Sredi noči smo dobili opozorilo, da se moramo skriti

"Trenutno je po naših informacijah v Dubaju štirinajst igralcev evrolige in en trener, Šarunas Jasikevičius. Naši trije igralci so v stalnem stiku z ljudmi iz kluba. Na varnem so. Rad bi se zahvalil KK Dubaj, ki jim je omogočil treniranje, medtem ko so tam. V Beograd ne bodo mogli prileteti danes ali jutri, zato bo tekma proti Dubaju zagotovo prestavljena," je povedal Mijailović.

"Šport je pri vsem tem kolateralna škoda. Preostanek sezone je pod vprašajem, prav tako regularnost tekmovanja. Gre za situacijo višje sile in varnost je na prvem mestu. Reševanje življenj je najpomembnejše," je še zaključil predsednik Partizana.

Evroliga je po posredovanju lokalnih oblasti v Izraelu naslednje domače tekme Maccabija proti Fenerbahčeju in Anadolu Efesu prestavila v Beograd, tekmo Hapoela proti Fenerbahčeju pa v bolgarsko Sofijo.

Spopadi na Bližnjem vzhodu so zagodli tudi prvenstvu formule 1

Na območju, ki je bilo tarča povračilnih napadov Irana, pa je tako kot na tisoče drugih potnikov obtičalo tudi nekaj športnikov, mnogi pa so morali preusmeriti načrtovane lete z Bližnjega vzhoda.

Po pisanju Guardiana je moralo to storiti tudi več sto članov podpornega osebja ekip F1 in organizacije tekmovanja, ki se bo začelo ta konec tedna v avstralskem Melbournu.

Preberi še Varnost bo ključnega pomena za dirki formule 1 na Bližnjem vzhodu

Med drugimi je v Dubaju obtičal tudi zmagovalec tamkajšnjega teniškega turnirja Rus Danil Medvedjev. "Položaj je neobičajen, edina stvar, ki je jasna, je ta, da je zračni prostor zaprt. Zato nihče ne ve, kdaj bomo lahko odleteli," je, kot ga navaja spletna stran Tennis Up To Date, dejal Moskovčan.

košarka iran bližnji vzhod

'Slovenija je pokazala zmagovalni značaj'

