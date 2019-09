V Madridu navdušeni: Rojena je nova zvezda, Duščak že na debiju opozoril nase

Po zgolj treh dneh pripravljalnega obdobja je košarkarje Real Madrida že čakal prvi preizkus. V sklopu tradicionalnega turnirja Costa del Sol so odigrali srečanje z ruskim Zenitom, ki je na turnirju že premagal Unicajo s 76:69. Gostje iz Sankt Peterburga so pošteno namučili tretjeuvrščeno ekipo lanske Evrolige, a so košarkarji iz španske prestolnice tudi s pomočjo Dana Duščaka vknjižili zmago z 80:77. Z 20 točkami je bil prvi strelec srečanja Jaycee Carroll , Edy Tavares jih je dosegel 12, prve minute v belem dresu pa je dočakal tudi Jordan Mickey , ki je Real okrepil to poletje.

Pablo Laso, ki ni mogel računati na pet košarkarjev, ki so trenutno del svojih reprezentanc na svetovnem prvenstvu, ki letos poteka na Kitajskem, v Malagi ni imel na voljo Fabiena Causeurja in Anthonyja Randolpha. Strokovni štab Reala se je ob vseh odsotnostih odločil priložnost ponuditi tudi nekaterim mlajšim košarkarjem. Ob Duščaku so zaigrali še Usman Garuba, Mario Nakić, Matteo Spagnolo in Boris Tisma. A največ hvalnic na svoj račun je prejel prav Duščak, ki je dosegel sedem točk, od tega pet zaporednih na začetku tretje četrtine. Košarkarji iz Sankt Peterburga so držali priključek, saj nasprotniku niso dovolili, da se oddalji na več kot šest točk. V zadnjo četrtino so aktualni španski prvaki vstopili s prednostjo štirih točk. Najboljši posameznik pri Zenitu je bil Vladislav Trushkin, ki je v zadnji minuti zadel ob uspešnem metu za tri svoje moštvo popeljal v vodstvo s 74:73, a je Real s pomočjo Spagnola in Garube, ki sta bila uspešna pri svojih metih, odnesel celo kožo in prišel do prve zmage na turnirju.