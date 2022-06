V Madridu obudili spomin na košarkarskega Mozarta ob obletnici smrti

Video z naslovom "29 let brez Dražena Petrovića " spremlja žalostna glasba, prikazuje pa tudi Cibonin stolp, stolpnico v Zagrebu, pred katero je na trgu, ki nosi njegovo ime, Petrovićev bronasti spomenik.

Real Madrid, za katerega je igral od 1988 do 1989, je na svoji spletni strani objavil 1,27-minutni videoposnetek, ki prikazuje posnetke njegovih košev in veselja po zmagah.

Jugoslovanski in hrvaški reprezentant Dražen Petrović je življenje izgubil 7. junija 1993 v Nemčiji.

"Madridsko občinstvo je lahko uživalo v njegovi igri v sezoni 1988/89, ko je izvajal ekshibicije, ki so ga vpisale v zgodovino Real Madrida," so sporočili iz kluba.

"Med njimi je tudi finale pokala evropskih pokalnih zmagovalcev, v katerem je ob zmagi nad Snaiderom Caserto dosegel 62 točk," so dodali pri kraljevem klubu. Istega leta je Real Madrid osvojil tudi španski pokal.

Petrović, rojen v Šibeniku, je bil v času tragične prometne nesreče star 28 let. Igral je za Šibenik in Cibono, od koder je odšel v Real Madrid. Leta 1992 je s Hrvaško osvojil srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Barceloni, prvem večjem tekmovanju, na katerem je Hrvaška nastopila kot samostojna država.

Iz Real Madrida je odšel v NBA, najprej v Portland Trail Blazers in nato v New Jersey Nets. Po njegovi smrti so Netsi upokojili številko 3, ki jo je nosil.