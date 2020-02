V Memphisu so si enotni: Iguodala, ne potrebujemo te

Deveti izbor iz leta 2004 naj bi se sicer že pred podpisom pogodbe s sedanjim delodajalcem dogovoril, da mu, v kolikor prejme ponudbo ene od ekip po Iguodalinih željah, pusti proste roke. A zanj očitno ni pravega zanimanja, čas za zamenjavo igralcev pa se v NBA izteče ta četrtek, tako da je manevrskega prostora za morebitno selitev vse manj. Iguodalinega zavlačevanja pa so, kot vse kaže, siti njegovi soigralci, ki zaenkrat igrajo nad vsemi pričakovanji in so celo v igri, da jim uspe uvrstitev v končnico. Visoki branilec Dillon Brooks naj bi pred kratkim celo dejal:"Komaj čakam, da ga zamenjamo in mu nato pokažemo, za kaj se v Memphisu pravzaprav gre." Izjavo je na svojem Twitter računu retvital tudi prvi zvezdnik moštva 20-letni Ja Morant , ki je kasneje celo všečkal tvit z jasnim stališčem o 36-letnem veteranu.

Dobro obveščeni novinar The Athletica David Aldridge ja zapisal, da je Iguodala pripravljen odsedeti celotno sezono, če mu v klubu do četrtka ne poiščejo zamenjave. Memphisovi mladeniči – ‘Iggy’ je edini od 15 članov moštva, ki je starejši od 30 let, – pa so si enotni, da z njim tako ali tako ne želijo igrati. Na družbenih omrežjih so postregli s celo vrsto različnih objav, ki so si enotne v sporočilu – Iguodala, ne potrebujemo te.