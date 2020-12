Rekord Milwaukeeja proti Miamiju: 29 trojk iz 51 poskusov

Šestkrat je bil izza črte uspešen Jrue Holiday , s 24 točkami drugi najučinkovitejši igralec svoje ekipe. Točko več je dosegel Khris Middelton , zanimivo pa je, da edini trojke ni zadel prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo , ki je k zmagi prispeval vsega devet točk. Donte DiVincenzo je pri šestih poskusih zadel pet trojk. Milwaukee je v nedeljo ob porazu na tekmi proti New York Knicksom trojke metal 7/38, kar je bil njihov najslabši odstotek v iztekajočem se letu, le dva dni pozneje pa je po številu zadetih metov z razdalje popravil rekord Houston Rocketsov, ki so jih aprila 2019 na tekmi proti Phoenix Sunsom dosegli 27. Prejšnji rekord Bucksov je bil 22.

"Videti je bilo, da so tekmeci o tej tekmi razmišljali 80 dni," je po tekmi dejal trener domačih Erik Spoelstra, ki je namignil na maščevanje za poraze v letošnjem konferenčnem polfinalu v floridskem "mehurčku", ko so nato ekipo Heat šele v velikem finalu ustavili Los Angeles Lakersi. "So večeri, ko so s teboj malce tudi košarkarski bogovi. Verjetno je bil to ta večer,"je priznal gostujoči strateg Mike Budenholzer.