V mislih Dončića in Dallasa le eno – dokončati delo na šesti tekmi

V glavah košarkarjev Dallas Mavericks, ki bodo v noči na soboto proti Los Angeles Clippers vstopili v šesto tekmo prvega kroga končnice v ligi NBA, je seveda le misel na zmago. Mavsi se dobro zavedajo, kakšen scenarij se je v seriji s Clippersi odvil leta 2021, zato bodo Luka Dončić in druščina tako skušali narediti vse, da se to ne ponovi. Dvoboj si boste lahko ob 3.30 ogledali v živo na Kanalu A in VOYO.