Clippersi v napeti končnici ugnali Golden State v kozji rog

Toronto Raptorsi so prišli komaj do tretje zmage v sezoni in prve po sedmih porazih v nizu, potem ko so pred domačimi navijači s 130:119 nadigrali goste iz Indiane. Avstrijski zvezdnik Jakob Pöltl je k zmagi prispeval 30 točk in 15 skokov. To je bil za 29-letnega Dunajčana tretji dvojni dvojček zaporedoma in osmi v sezoni. Prvi strelec večera je bil RJ Barrett z 39 točkami.

Pri bojevnikih, ki so doživeli prvi poraz po treh zaporednih zmagah, je bil prvi strelec Stephen Curry s 26 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami, vendar je imel premalo pomoči pri soigralcih.

Milwaukee Bucksi so prekinili niz petih zmag Teksašanov in premagali Houston Rocketse s 101:100. Do zmage je Milwaukee popeljal Brook Lopez s 27 točkami in z desetimi skoki, za preobrat pa je bil najbolj zaslužen Damien Lillard (18 točk), ki je odločilni koš dosegel 3,9 sekunde pred zvokom sirene. Novo dno lige NBA so dosegli Washington Wizardsi, ki so s porazom pri New York Knicksih s 106:134 izgubili še devetič zaporedoma. Prvi igralec kratkohlačnikov je bil Jalen Brunson s 26 točkami in z 11 podajami.

Philadelphia 76ers so zapravili prednost 19 točk in izgubili proti Miami Heatu z 89:106, tako da ostajajo le pri dveh zmagah na 13 tekmah. Junak večera na Floridi je bil Jimmy Butler, ki je k zmagi ob vrnitvi po poškodbi gležnja prispeval 30 točk. Potem ko so morali Sixersi dolgo časa igrati brez Paula Georgea in Joela Embiida, je George, ki je prišel v Philadelphio letos poleti, dosegel 18 točk, Embiid pa 11 točk in osem skokov.