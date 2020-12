Rivers: Zelo me skrbi, kako bomo lahko izpeljali sezono NBA

Prvi dan priprav na sezono 2020/21 ni bilo opaziti navdušenja in sproščenosti, ki je ligo NBA krasila pred začetki sezon pred zdajšnjimi koronskimi časi. Trener zasedbe Philadelphia 76ers Doc Rivers, ki je ekipo prevzel letos, je bil zaskrbljen: "Zelo me skrbi, kako bomo lahko izpeljali sezono." "Kot trener želite, da je edina skrb moštva košarka. Trenutno mislim, da skrbi vsakega trenerja nimajo ničesar skupnega s košarko," je sloviti Rivers opisal trenutno vzdušje, ki vlada v košarkarskih krogih. Profesionalni igralci in strokovni štabi so dobili uradno dovoljenje za začetek priprav. A gre za priprave, ki potekajo v duhu omejitvenih ukrepov. Pod vsakim košem sta lahko le en igralec in en trener. Običajni ekipni trening se bo lahko začel najhitreje v nedeljo; prve pripravljalne tekme pa so na sporedu 11. decembra. Sezona naj bi se začela 22. decembra, a spored še ni objavljen. Iz ekip pred začetkom pripravljalnega obdobja prihajajo vesti o okuženih članih ekip. V zasedbi Washington Wizards je bil igralec pozitiven na testiranju za novi koronavirus. V ekipi Golden State Warriors sta bila pozitivna dva igralca.