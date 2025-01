V nedeljo na Kanalu A: Dallas proti Jokiću

Na Kanalu A in VOYO si boste lahko v nedeljo zvečer, natančneje od 20.55 dalje, ogledali tekmo najmočnejše košarkarske lige na svetu med ekipama Dallas Mavericks in Denver Nuggets. Košarkarsko poslastico med Nikolo Jokićem in Luko Dončićem sicer kali poškodba slednjega, toda dve zaporedni zmagi Teksašanov po tistem črnem nizu, ki so si ga pridelali, zagotovo obljubljajo dobro tekmo.