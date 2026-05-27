Košarka

V New Yorku cene vstopnic za ogled finala lige NBA dosegajo vrtoglavo raven

New York, 27. 05. 2026 12.12 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Madison Square Garden

Kratkohlačniki so si prvič po letu 1999 zagotovili nastop v velikem finalu lige NBA, potem ko so v finalu vzhodne konference s 4:0 v zmagah premagali Cleveland. Dolgih 27 let čakanja so izkoristili predvsem vodilni v klubu, ki so cene finalnih vstopnic zasolili kot še nikoli. Za prvi domači tekmi bodo morali navijači odšteti okoli 3000 evrov. V primeru, da se bo v seriji odigrala tudi šesta tekma, ki bi jo gostil New York, pa bi morali v denarnico seči še globlje. Cene vstopnic za šesto se gibljejo pri okoli 4300 evrih.

New York Knicksi bodo prvič po letu 1999 igrali v finalu lige NBA. Navijači svojih ljubljencev pa se soočajo z rekordnimi cenami vstopnic za ogled tekem v Madison Square Gardnu. Potem ko so na vzhodu pometli s svojimi nasprotniki, je povpraševanje po vstopnicah za kratkohlačnike pred domačimi tekmami v velikem jabolku močno naraslo. Po podatkih TickPicka cene vstopnic za tretjo tekmo dosegajo vrednost 3328 evrov, za četrto tekmo pa 3100 evrov. Te številke so daleč nad povprečjem prejšnjih finalov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za primer si vzemimo finale iz leta 2016, ko sta se v finalu pomerila Cleveland in Golden State. Takrat je bila povprečna cena vstopnice okoli 755 evrov. Torej dobra dva tisočaka manj od trenutnih cen. Lansko sezono je ogled vseh sedmih tekem finala lige med Oklahomo in Indiano stal 2794 evrov, v primeru, da so bile vstopnice kupljene v zadnjem trenutku.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
27. 05. 2026 13.18
že stari Rimljani so vedeli, kruha in iger. Danes je enako. Samo da so bile igre v starem Rimu brezplačne, danes pa raja plačuje enormne zneske. Pa naj.
peglezn
27. 05. 2026 12.46
problem je, da bodo vseeno vse razprodali. Dobro za biznis, slabo za ljudi s tanjšimi denarnicami, katerim ostane samo še TV.
