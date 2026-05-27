V New Yorku cene vstopnic za ogled finala lige NBA dosegajo vrtoglavo raven

New York Knicksi bodo prvič po letu 1999 igrali v finalu lige NBA. Navijači svojih ljubljencev pa se soočajo z rekordnimi cenami vstopnic za ogled tekem v Madison Square Gardnu. Potem ko so na vzhodu pometli s svojimi nasprotniki, je povpraševanje po vstopnicah za kratkohlačnike pred domačimi tekmami v velikem jabolku močno naraslo. Po podatkih TickPicka cene vstopnic za tretjo tekmo dosegajo vrednost 3328 evrov, za četrto tekmo pa 3100 evrov. Te številke so daleč nad povprečjem prejšnjih finalov.
Za primer si vzemimo finale iz leta 2016, ko sta se v finalu pomerila Cleveland in Golden State. Takrat je bila povprečna cena vstopnice okoli 755 evrov. Torej dobra dva tisočaka manj od trenutnih cen. Lansko sezono je ogled vseh sedmih tekem finala lige med Oklahomo in Indiano stal 2794 evrov, v primeru, da so bile vstopnice kupljene v zadnjem trenutku.
