V New Yorku cene vstopnic za ogled finala lige NBA dosegajo vrtoglavo raven

Kratkohlačniki so si prvič po letu 1999 zagotovili nastop v velikem finalu lige NBA, potem ko so v finalu vzhodne konference s 4:0 v zmagah premagali Cleveland. Dolgih 27 let čakanja so izkoristili predvsem vodilni v klubu, ki so cene finalnih vstopnic zasolili kot še nikoli. Za prvi domači tekmi bodo morali navijači odšteti okoli 3000 evrov. V primeru, da se bo v seriji odigrala tudi šesta tekma, ki bi jo gostil New York, pa bi morali v denarnico seči še globlje. Cene vstopnic za šesto se gibljejo pri okoli 4300 evrih.