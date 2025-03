V nori končnici James s košem ob zvoku sirene Lakersom prinesel zmago

To je bil obračun za košarkarske sladokusce. Potem ko so košarkarji Los Angeles Lakers v zadnjem obdobju zavoljo poškodb nekaterih ključnih igralcev padli v formi in nanizali tri zaporedne poraze (Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Orlando Magic), so na novem zahtevnem gostovanju pri enem od najboljših moštev vzhodne konference v ligi NBA Indiani Pacers po dramatični končnici prišli do prepotrebne zmage s 120:119.

Tekma v nabito polnem Gainbridge Fieldhousu je postregla z vsem, kar košarko dela tako čudovito igro. Jezerniki so v primerjavi z zadnjimi tekmami veliko bolje vstopili v dvoboj z varovanci trenerja Ricka Carlisleja ter s koši Jaxsona Hayesa in Austina Reavesa hitro povedli s 6:0. A to ni spodrezalo kril domačim košarkajem, ki so se prek Pascala Siakama in Aarona Nesmitha hitro vrnili v igro in prešli v vodstvo z 10:8. Prvi zvezdnik kalifornijske franšize LeBron James v uvodnih treh četrtinah nikakor ni našel pravega napadalnega ritma in bil sila nerazpoložen, kar pa je na drugi strani izkoristil Luka Dončić, ki je z lepimi podajami soigralcem in predvsem koši ohranjal rezultatski priključek s tekmecem.