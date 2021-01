V obračunu brez številnih zvezdnikov Philadephia vzela mero Miamiju

Drugi slovenski predstavnik to noč, Vlatko Čančar , je prav tako poražen zapuščal igrišče z Denver Nuggets. Boljši so bili Brooklyn Nets, ki so slavili s 122:116. Mrežice, za katere znova ni zaigral Kyrie Irving , ki je v preiskavi disciplinske komisije NBA zaradi nespoštovanja higienskih priporočil, je do zmage popeljal Kevin Durant . Ustavil se je pri 34 točkah, devetih skokih in 13 podajah. Nikola Jokić je za poraženo moštvo dal 23 točk, dodal je še osem skokov, 11 podaj in kar sedem ukradenih žog.

Philadelphia in Miami sta dvoboj odigrala brez številnih košarkarjev, ki so se zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus in strogih protokolov lige znašli v samoosamitvi. Pri Philadelphii je manjkalo sedem igralcev, pri vročici pa devet, med njimi tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić .

Do zanesljive gostujoče zmage so ponoči prišli tudi prvaki Los Angeles Lakers. Ti imajo še naprej najboljši izkupiček v ligi NBA z devetimi zmagami ob treh porazih. Tokrat so še drugič zapovrstjo na kolena spravili razglašene rakete iz Houstona. Rezultat je bil 117:100. Odmevali so tudi odgovori Jamesa Hardna na kasnejši novinarski konferenci. Enaintridesetletnik je potrdil, da si želi oditi iz Houstona. "Enostavno nismo dovolj dobri. Rad imam to mesto. Storil sem čisto vse, kar sem lahko. Ta položaj je res nor. Je nekaj, česar ni moč popraviti," je prvič javno spregovoril eden od največjih zvezdnikov lige NBA. Proti prvakom se je ustavil pri 16 točkah, za zmagovito moštvo jih je LeBron James dosegel 26, Anthony Davis pa 19.

Do uspeha v gosteh sta prišla tudi Utah Jazz in San Antonio Spurs. Prvi so zmagali v Clevelandu s 117:87, varovanci Gregga Popovicha pa so premagali Oklahoma City Thunder s 112:102. V zadnjem obračunu so v drugem polčasu v tej sezoni zelo uspešni Indiana Pacers zabeležili zmago proti Golden State Warriors s 104:95. Bojevniki so v drugem polčasu dosegli le 38 točk, Pacers pa 54. Pri domačih je 22 točk dosegel Andrew Wiggins, Steph Curry jih je dodal 20, za goste jih je 22 prispevalMyles Turner (10 skokov).