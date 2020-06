Bo Dallas uvedel poseben režim za Dončića in Porzingisa?

Večina košarkarjev že nestrpno čaka nadaljevanje sezone v ligi NBA, ki je bilo precej časa prekinjeno zaradi epidemije koronavirusa. Dogajanje pod koši v najmočnejši ligi na svetu se bo preselilo v Orlando, kjer bo liga NBA organizirala zaključek rednega dela in nato še končnico z boji za naslov prvaka. V Disneyjevem kompleksu Wide World of Sports se bo za naslov potegovalo 22 ekip, seveda pod strogo zaščito in zdravstvenimi protokoli, vsi igralci bodo tam v karanteni in v nekakšnem "mehurčku". Končnica se bo začela 17. avgusta, finale pa bo na sporedu 30. septembra.

V Orlandu bo nastopil tudi Dallas, ki ima zagotovljeno mesto v končnici, ni jasno le, s katerega mesta bodo začeli izločilne boje v zahodni konferenci. Dallas je pred prekinitvijo zbral 40 zmag in 27 porazov in zaseda sedmo mesto na Zahodu, zaključni del se bo predvidoma začel 30. julija z osmimi tekmami rednega dela. Kot pišejo na spletni strani Fansided, pa morda karantena le ne bo tako neprebojna, kot upajo v vodstvu lige NBA in kot pišejo, je skoraj nemogoče, da bi celotno dogajanje imeli popolnoma pod nadzorom.

Kot navaja USA Today, je NBA objavila elaborat na to temo na kar 113 straneh, največja nevarnost, kar se tiče okužbe, pa bi lahko bili delavci v tem Disneyjevem kompleksu, ki ne bodo dnevno testirani, poleg tega ne bodo v izolirani in v karanteni, temveč bodo dnevno hodili v službo. Dodatne skrbi povzroča dejstvo, da je Florida med tistimi ameriškimi državami, ki ima v zadnjem obdobju največji porast okužb z novim koronavirusom.