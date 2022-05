V Phoenixu komorno vzdušje po nepričakovanem izpadu: Boli, močno boli

Navijači ekipe Phoenix Suns, vodilne po rednem delu košarkarske lige NBA, so v nedeljo zvečer trpeli. In njihovo trpljenje je bilo dolgo in mučno, saj je bilo že zgodaj jasno, da v finale zahodne konference odhaja Dallas, ki ga je na parketu vnovič fantastično vodil čudežni košarkarski deček Luka Dončić, ki je v prvem polčasu dosegel kar 27 točk. Isto število točk je v prvih 24 minutah zbrala cela ekipa Phoenixa. V določenem trenutku je prednost gostov iz Teksasa znašala že skoraj 50 točk. Nekaj, kar si je malokdo upal napovedati. Če kdo ... Sploh ko je najboljša ekipa prvega dela sezone po dveh domačih zmagah povedla z 2:0 v seriji.

Veliko zaslug za preboj v finale konference lige NBA so ameriški mediji pripisali tudi trenerju Dallasa Jasonu Kiddu. Nekdanji igralec Mavericksov in prvak z ekipo leta 2011 je ustvaril odlično obrambno moštvo, po koncu obračuna pa ni želel govoriti o mejah svojih varovancev. "Ne vemo, kako daleč lahko gremo, zato smo imeli načrt in zato smo prišli sem igrat. Nihče nam ni pripisoval možnosti. Mnogi so mislili, da bo dvoboj enostranski. Imeli so prav, le da niso mislili, da se bomo na koncu veselili mi. Luka je Luka, obožuje velike odre. Večji kot je oder, boljši je," je na tiskovni konferenci poudaril Kidd. Razočaranje v taboru Phoenixa je bilo ogromno.

O izpadu so lahko začeli hitro razmišljati, saj so se ekspresno znašli v visokem točkovnem zaostanku, na začetku drugega polčasa je na semaforju kazalo neverjetnih 46 točk (65:111). "Odigrali smo najslabšo tekmo sezone. To spoznanje boli, močno boli. Ta ekipa ima velik karakter in vem, kako močno so si želeli zmagati. Toda nikakor nismo mogli zadeti, to nas je ustavilo, Dallas pa je sijajno igral od samega začetka. Če smo skozi celotno sezono poslušali hvalospeve na naš račun ob vseh rekordih, moramo zdaj kot moški sprejeti to grenko resnico. To je življenje," je po tekmi dejal trener Phoenixa Monty Williams. Phoenix je prvi polčas končal z zgolj 27 doseženimi točkami. S tem je poskrbel za neslavni rekord. Postal je prva ekipa, ki je v zgodovini odločilnih sedmih tekem v končnici lige NBA v prvem polčasu dosegla tako malo točk.

icon-link Phoenix Suns vs Dallas Mavericks FOTO: Sofascore.com

"To je bila težka tekma. Vso sezono smo gradili svojo igro na obrambi. Danes nista delovala ne obramba ne napad. Ni večjega sporočila za to skupino igralcev, kot da se vrnemo na delo. Imeli smo odličen redni del sezone, cilja pa nismo dosegli. V prihodnji sezoni moramo biti boljši," je po tekmi dejal Chris Paul, ki ga je Dallas odlično ustavljal predvsem na zadnjih petih tekmah. "Od samega začetka so nam izprašili riti. Kot ekipa moramo sprejeti to boleče dejstvo in iz tega potegniti kar največ motivacije za poletje," pa je bil komentar Devina Bookerja po koncu obračuna.