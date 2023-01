V ponovitvi finala zmaga Bostona

Jason Tatum je dosegel 34 točk in 19 skokov, Jaylen Brown pa je dodal 16 točk, vključno s trojko 19 sekund pred koncem rednega dela, ki je popeljala Boston do podaljška. Pri bojevnikih, ki so pred tem proti Keltom slavili štirikrat zaporedoma, je Stephen Curry dosegel 29 točk, Jordan Poole in Klay Thompson pa 24.

Izidi:

Detroit Pistons - Chicago Bulls 108:126

(Goran Dragić: 3 točke, 2 skoka, 2 podaji za Chicago)

Boston Celtics - Golden State Warriors 121:118 (podaljšek)

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 128:126

Phoenix Suns - Brooklyn Nets 117:112

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 95:105