V pričakovanju žreba: Slovenke igro kroglic čakajo iz tretjega bobna

Letošnji EuroBasket bodo prvič gostile štiri države. Gostiteljice jubilejnega 40. evropskega prvenstva bodo Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin prvenstva. Po prostem dnevu bo zaključni del turnirja med 24. in 29. junijem potekal v grškem pristaniškem mestu Pireju, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje.

Šestnajst sodelujočih reprezentanc je pred žrebom razdeljenih v štiri kakovostne bobne. Slednji so oblikovani na podlagi Fibine jakostne lestvice. Slovenke se bodo v žreb podale iz tretjega bobna. V prvem najdemo aktualno prvakinjo Belgijo, ki je med najboljšimi nosilci skupaj s Francijo, ki je nazadnje osvojila naslov leta 2009, ter štirikratnimi prvakinjami Španijo in Srbijo, ki sta bili uspešni leta 2015 in 2021.

Slovenke bodo petič zapored zaigrale na evropskem prvenstvu. Na svojem prvem leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje so se z zmago v skupinskem delu uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi leta 2021, ko sta EuroBasket gostili Španija in Francija. V predtekmovanju so dosegle dve zmagi, prvenstvo pa zaključile s porazom proti Rusiji v repašažu ter ostale brez četrtfinala. Na domačem EuroBasketu junija 2023 v Ljubljani so turnir končale na 15. mestu.

Žreb bo 8. marca potekal v kulturnem centru Stavros Niarchos Foundation v Atenah.

1. boben: Francija, Španija, Belgija, Srbija

2. boben: Nemčija, Italija, Turčija, Češka

3. boben: Črna gora, Velika Britanija, Grčija, Slovenija

4. boben: Švedska, Portugalska, Litva, Švica