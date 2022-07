V Rusiji pridržana košarkarska zvezdnica priznala krivdo

Košarkarico Phoenix Mercuryja Brittney Griner, v ameriški ženski košarkarski ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga, so 17. februarja aretirali, potem ko so ji na moskovskem letališču Šeremetjevo zasegli prtljago zaradi posedovanja omenjenih vstavkov. Obtožena je bila tihotapljenja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do 10 let zapora. Rusko sodišče je 28. junija Grinerjevi, sicer dobitnici dveh zlatih olimpijskih odličij v košarki, podaljšalo pripor do 20. decembra, sojenje pa se bo nadaljevalo čez teden dni. Primer ameriške košarkarice je poskrbel za dodatne napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so v Rusiji aretirali le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji in poslale vojaško pomoč Kijevu.

31-letna Američanka velja za eno najboljših strelk. Pred nadaljevanjem ligaške sezone v ZDA je igrala klubsko košarko v Rusiji, kar je običajna praksa ameriških košarkarskih zvezdnic, ki iščejo dodaten zaslužek.

Odgovorne osebe košarkarske lige WNBA se že več mesecev trudijo, da bi košarkarico pripeljale domov. Njen primer je administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna predala celo organom, zadolženim za reševanje talcev.