'V slabih trenutkih smo ostali skupaj, pozitivni in to se je poznalo'

Cedevita Olimpija je zabeležila peto zaporedno zmago v ligi Aba. Po desetih letih in enajstih odigranih tekmah je zmagala v dvorani Morača v Podgorici. Junak je postal Shawn Jones, ki je zmagoviti koš dosegel 0,6 sekunde pred iztekom časa.

"Bila je težka tekma, ki je bila odločena v zadnjih sekundah. Zelo ponosen sem na ekipo in trud, ki smo ga pokazali v obrambi. To je bila ekipna zmaga. To je po mojem mnenju ena najboljših zmag v tej sezoni, ker smo v slabih trenutkih ostali skupaj, pozitivni in to se je poznalo na parketu," je po slavju s soigralci dejal Jones.

Cedevita Olimpija se je po prvi tretjini tekmovanja povzpela na 77,8-odstotni izkupiček (7-2). Zaseda drugo mesto v ligi Aba, kar je skoraj zrcalna podoba dogajanja v evropskem pokalu, kjer so Ljubljani po osmih tekmah še brez zmage.

Ljubljančani so na enem najbolj neugodnih terenov v ligi Aba pokazali veliko volje za uspeh, kljub okrnjenemu igralskemu kadru - manjkala sta najvišja posameznika Karlo Matković in Aleksander Šaškov - so igrali čvrsto ter hrabro, trezno in organizirano pa so odigrali tudi zaključek tekme.