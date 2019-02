V Španiji vre: Real zahteva, da ACB prizna sodniško zmoto, sicer grozi z izstopom iz lige

"Ne moremo biti tiho po dveh takšnih napakah v dveh letih," je na novinarski konferenci povedal predstavnik RealaJuan Carlos Sanchez. Ta bo zahteval, da liga ACBpošlje sporočilo za javnost, v kateri priznava napako s finalne tekme, ko je slovenski reprezentant Anthony Randolph (po mnenju galaktikov pravilno) posredoval ob poskusu Anteja Tomića, sodniki pa so ob blokadi 'Tončka' po ogledu videa 'koš' priznali. Randolph je bil sicer eden boljših posameznikov na tekmi, s 16 točkami je bil tretji strelec, dodal pa je še 7 skokov in eno podajo.

Real je celo zagrozil z izstopom iz Lige Endesa, če ACB ne bo priznal napake sodnikov na tekmi. To ni prvič, da je Real zagrozil s čim podobnim, to se je namreč zgodilo že pred slabima dvema letoma, ko se je skupaj z Barcelono, Baskonio in Unicajo zoperstavil krovni organizaciji in napovedal ustanovitev lastnega tekmovanja.

Po tesnem porazu za vsega točko, ko so sodniki posredovanje Randolpha označili za neustrezno in dodelili dve točki Barceloni, je bil razjarjen tudi kapetan Reala Felipe Reyes. Španski Vamosje ujel Reyesov izpad po tekmi na poti do garderob. "Čista kraja, naj to vidi ves svet. Drugo leto zapored. Brezobrazniki. Čista in jasna blokada, poser*em se na to," je bentil Reyes.

Med tistimi, ki je prepričan, da so se sodniki odločili napačno, je tudi slovenski košarkar Luka Dončić. Ta je na družbenih omrežjih nemudoma po tekmi objavil emotikon s podobo pesti in prsta, obrnjenega navzdol.