V Stožicah nič novega: še 10. poraz Cedevite Olimpije v evropskem pokalu

Ljubljančani so bili po odhodu Klemna Prepeliča , ki bo kariero nadaljeval v Turčiji, ter poškodovanega Shawna Jonesa brez pravih možnosti za presenečenje in so pričakovano doživeli šestnajsti poraz na štiriindvajsetih tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni. Cedevita Olimpija je zadnjo tekmo v evropskem pokalu dobila 1. februarja 2023 proti ekipi iz Benetk, kar pomeni, da ni zmagala že na petnajstih obračunih v tem tekmovanju.

Cedevita Olimpija bo v soboto v ligi Aba gostovala pri zadnjeuvrščenem Mornarju, naslednja tekma v evropskem pokalu pa jo čaka 13. decembra proti Juventutu v Badaloni. Gostje iz Tel Aviva so dobili vse četrtine, vprašanje zmagovalca pa so rešili v drugi polovici tretjega dela igre. Po vodstvu Cedevite Olimpije s 54:53 so naredili delni izid 16:3 in dvomestno prednost brez težav zadržali do konca.

Pri zmajih sta največ točk dosegla Jaka Blažič (21 točk, 8 skokov) in Karlo Matković (19 točk), na začetku zadnje četrtine pa je moral na klop zaradi poškodbe rame prvi organizator igre Justin Cobbs.

Evropski pokal, skupina A, 10. krog, izid tekme:

Cedevita Olimpija – Hapoel Tel Aviv 80:95