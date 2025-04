V Stožicah se obeta spektakel: odprli tudi zgornji navijaški ring

V nedeljo bo v Stožicah obračun dveh ekip, ki sta si svoje mesto v končnici Lige ABA že zagotovili. Cedevita Olimpija ostaja v boju z Igokeo za končno peto mesto po rednem delu, Partizan pa bije boj za mesta od ena do tri. Obe moštvi sta v prejšnjem kolu zabeležili zmago, ljubljanski kolektiv v Podgorici proti SC Derbyju, Partizan pa na domačem beograjskem parketu proti Crveni zvezdi. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

ABA liga: Cedevita Olimpija - Partizan

Minuli četrtek so Ljubljančani v Podgorici z zavzeto igro v obrambi in navdahnjeno igro v napadu visoko premagali SC Derby. Še v drugi četrtini so se domačini oddaljili na 37:27, sledila pa je hitra reakcija zeleno-belih, s preobratom pa so na koncu prišli do zanesljive zmage. Za Cedevito Olimpijo je šest igralcev doseglo dvomestno število točk, največ, 20, jih je dal Brynton Lemar.

Danilo Tasić se je ustavil pri 16 točkah, Rok Radović jih je dal 13, Devin Robinson 12, Aleksej Nikolić in DJ Stewart pa sta jih oba dosegla po 11. Tretjič v tej regionalni sezoni je ljubljanska zasedba dosegla vsaj 100 točk na tekmi, na poti do tega pa so zadeli kar 14 metov za tri točke, in zgrešili le enega od 14 prostih metov. Blesteli so tudi z asistencami, saj so jih skupaj zbrali kar 27.

Željko Obradović

Partizan, ki ga s klopi vodi sloviti glavni trener Željko Obradović, je sezono v Evroligi zaključil po rednem delu. Na 34 tekmah so črno-beli sicer zabeležili 16 zmag, a ostali tik za mesti, ki so vodila v Play-in.

Zadnjo tekmo v evroligaški konkurenci je aktualni podprvak regionalne lige odigral 10. aprila, redni del sezone pa zaključil s šestimi porazi na zadnjih sedmih tekmah. V Ljubljano Partizan prihaja z nizom štirih zmag na petih tekmah v regionalni ligi, na ponedeljkovi so Beograjčani s 85:77 premagali Zvezdo.

Najbolj učinkovit igralec Partizana v tej regionalni sezoni je Balša Koprivica, ki v povprečju dosega 9,2 točki ter 5,5 skokov na tekmo. Koprivica sicer na zadnji tekmi z Zvezdo ni zaigral, najboljši strelci Partizana pa so bili Sterling Brown (24), Tyrique Jones (15) in Brandon Davies (10).

Danilo Tasić (levo) je v zadnjem obdobju v dobri formi.

Ekipi sta se v tej sezoni pomerili na predzadnji dan starega koledarskega leta v Beogradu. Cedevita Olimpija je bila večino srečanja v beograjski Areni boljši izmed dveh nasprotnikov. Še po 30 minutah igre so imeli Ljubljančani v svojih rokah prednost 11 točk (63:52), v zadnji četrtini pa so vodili tudi s 14 točkami razlike.

