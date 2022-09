V Stožicah tudi zaradi Dončića in slovenske reprezentance

"Ta dvorana je neverjetna. Mesto, sploh središče, je fantastično in ugodno za življenje. Zaradi vseh uspehov reprezentance v zadnjih letih se je tu razvila bogata košarkarska kultura, to sem takoj začutil. Navdušen sem, da sem tukaj. Storil bom vse, da bomo čim bolj uspešni," ni skrival zadovoljstva, ko smo ga za rokav potegnili po ponedeljkovem treningu v Stožicah.

Pri prilagajanju na novo okolje mu zagotovo pomaga, da je nekatere košarkarje poznal že od prej. Z Zoranom Dragićem in Edom Murićem je igral pri Efesu, Amarja Alibegovića pozna iz vrst Virtusa Bologne . "Vsi so me sprejeli z odprtimi rokami. Videti je, da imamo vsi isti cilj – da bi bili čim bolj uspešni," je nove soigralce pohvalil Adams, ki je poznan kot zelo atletski košarkar – leta 2020 je bil proglašen za najatraktivnejšega igralca španske ACB lige, obenem pa zelo dobro zadeva z razdalje.

Zanimivo je dejstvo, da je pri 28 letih košarko igral na štirih različnih celinah. Po začetkih v ZDA je evropsko avanturo najprej prekinil na Kitajskem, kjer je igral za Shanxi Brave Dragons, v lanski sezoni pa je v avstralskem prvenstvu branil barve novoustanovljenega kluba Tasmania JackJumpers. Da bi imel pri prilagajanju na novo okolje težave, ga ne skrbi, osredotočen je le na eno stvar. "Povsod se skušam čim bolje prilagoditi – tako na stil košarke kot posamezno kulturo. Kako mi bo šlo tukaj, bomo še videli. To bo povedal čas. Sem sem prišel za to, da dam vse od sebe in pomagam soigralcem do zmag."

Pogoji za življenje in trening v Ljubljani so odlični, pravi Adams, ki je vesel, da je s pomočjo kluba hitro poiskal stanovanje v središču mesta.

Že na začetku našega pogovora je izpostavil blagodejni vpliv slovenske košarkarske reprezentance. Sicer je naša izbrana vrsta le posredno vplivala tudi na njegovo odločitev. "Po vsem, kar jim je uspelo v zadnjih letih, na evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah, je Slovenija takoj dobila več pozornosti, tudi moje. Kar počne Luka Dončić , je spremenilo pogled svetovne javnosti na slovensko košarko. Ko dobiš ponudbo iz takšne države, seveda takoj postane zanimiva in si nanjo bolj pozoren."

Lani ostal brez lovorik, a letos imajo vse pogoje, da bo drugače

Nedeljski obračun sicer zanj ne bo prvi na uradnih tekmah v dresu zmajev, saj jim je minuli petek pomagal do lovorike na superpokalnem srečanju proti Helios Suns. Ob zanesljivi zmagi (112:85) je vseh svojih 12 točk prispeval v drugi četrtini, ko obramba Domžalčanov zanj ni imela pravega odgovora. "Lepo je sezono začeti z lovoriko, a vse skupaj bomo morali hitro pozabiti. V oktobru je pred nami ogromno izzivov," pred začetkom bojev v jadranski ligi in evropskem pokalu razmišlja Adams. Lani so zmaji v Eurocupu prišli do četrtfinala, v Aba ligi pa jih je na polfinalni stopnički izločila Crvena zvezda.

Adams pa je prepričan, da so letos v zmajevem gnezdu zbrali vse sestavine, potrebne za naslednji korak: "Mislim, da so že lani imeli dovolj kvalitete za še kaj več, ampak v košarki se dogajajo nore stvari, saj ste videli letošnji Eurobasket (smeh, op. a.). Vodilni možje kluba so poleti opravili odlično delo, da so še okrepili zasedbo. Za tiste, ki so bili že lani tukaj, vem, da ciljajo na nič drugega kot osvajanje lovorik. Tudi sam sem lani ostal brez lovorik, zato so moji cilji enaki njihovim," je odločen.